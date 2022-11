@imammalik_malik wrote :

You have not! because you ask not!God please we ask you to give us Peter Obi as our next president in Nigeria @PeterObi @PeterObiUK @povanguards @ObiWorldwide @PoamNigeria @ChigozieIAlex @UpNorth4Obi @suleima85943548 @Ocheking112 pic.twitter.com/nFQa8aDo4h— Mahmoud Imam malik (@imammalik_malik) November 25, 2022

You have not! because you ask not!

God please we ask you to give us Peter Obi as our next president in Nigeria @PeterObi @PeterObiUK @povanguards @ObiWorldwide @PoamNigeria @ChigozieIAlex @UpNorth4Obi @suleima85943548 @Ocheking112 pic.twitter.com/nFQa8aDo4h

— Mahmoud Imam malik (@imammalik_malik) November 25, 2022