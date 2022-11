@IgweOdyssey wrote :

Peter Obi is a record breaker. He will break the chains of poverty and insecurity that’s holding Nigeria back. NYSC Keyamo Sammie Okposo Calabar Nancy Innoson No VAR Deloitte Peter Obi pic.twitter.com/rkUzbev3Pq— Igwe #ObiDatti (@IgweOdyssey) November 25, 2022