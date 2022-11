PHOTOS: Tinubu bags chieftaincy title in Ebonyi The Ebonyi Traditional Rulers Council on Wednesday conferred a chieftaincy title on the Asiwaju Bola Ahmed Tinubu with the title of “Dike Di Ora Nma”, during Asiwaju’s visit. Photo credit: Facebook | Mazi Damian Okafor

@TheNationNews wrote : –

PHOTOS: Tinubu bags chieftaincy title in EbonyiThe Ebonyi Traditional Rulers Council on Wednesday conferred a chieftaincy title on the Asiwaju Bola Ahmed Tinubu with the title of “Dike Di Ora Nma”, during Asiwaju’s visit. Photo credit: Facebook | Mazi Damian Okafor pic.twitter.com/WcsoZhTwPp— The Nation Nigeria (@TheNationNews) November 24, 2022