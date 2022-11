Photos From Obi-Datti Presidential Campaign Train in the Ancient City of Oluyole Ibadan, Oyo State https://t.co/3NC4NYecQl pic.twitter.com/Gd2JqiLEzR— LabourPartyNG (@NgLabour) November 24, 2022 , Photos From Obi-Datti Presidential Campaign Train in the Ancient City of Oluyole Ibadan, Oyo State

Share this: Twitter

Facebook